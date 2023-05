Demi Vollering eindwinnares Ronde van Burgos na solo op slotklim, Danny van Poppel juicht in Rund um Köln

Twit­ter-ac­count van Jum­bo-Vis­ma gehackt, Wout van Aert grapt: ‘Heb er niks mee te maken’

Het Twitter-account van Jumbo-Visma is in handen gevallen van hackers. Ze hebben de naam van het account veranderd in ‘ben.eth’ en maken reclame voor cryptomunten. Totdat het is opgelost, verstuurt de Nederlandse wielerploeg berichten via het profiel van het Jumbo-Visma Opleidingsteam.