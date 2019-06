Démare spurt naar zege in Route d'Occitanie

zlm tour Wielerdorp Rijsbergen volgend jaar start­plaats ZLM Tour

17:05 Met een tussensprint in het centrum, vierde Rijsbergen vrijdag het nieuws dat het wielerdorp volgend jaar startplaats is in de ZLM Tour. ,,Het is de bedoeling dat de start dan weer is op de vrijdag voorafgaande aan de jaarlijkse toertocht De Speer van Rijsbergen", laat voorman Nico Mathijsen van organisator Wielerdorp Rijsbergen weten.