Démare sprint in Slowakije naar vijfde seizoenszege

WK in Yorkshire Van Vleuten wil nu regenboog­trui die ze ‘het hele jaar kan showen’

8:21 Na ruim twee weken van relatieve rust verdedigt Annemiek van Vleuten dinsdag in Yorkshire bij de WK wielrennen haar wereldtitel op de individuele tijdrit. Het is haar eerste hoofddoel, maar voor de Wageningse wacht vier dagen later in de wegrace een misschien nog wel grotere uitdaging. Dan is de prijs een regenboogtrui die je het hele jaar kunt showen. ,,Ik ga voor allebei, maar als ik moet kiezen dan is het toch die laatste.”