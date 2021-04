Démare maakt topweek Groupama-FDJ af in Valencia: vier ritzeges én eindwinst

Groupama-FDJ kende een uitstekende week in Spanje. De Franse ploeg won vier ritten: de eerste etappe met Miles Scotson, de tweede en vijfde met sprinter Démare en op dag vier greep Küng de leiding met een dubbelslag in de tijdrit.



Enkel in de derde etappe was er geen renner van Groupama-FDJ aan het feest. Toen won Enric Mas (Movistar) de koninginnenrit. De Spanjaard verloor een dag later de leiderstrui aan Küng na mechanische pech in de tijdrit.



De Zwitser, Europees kampioen tijdrijden en vorig jaar derde bij de WK, had in het eindklassement uiteindelijk zes seconden voorsprong op de Portugees Nelson Oliveira. Mas eindigde nog als derde op 36 tellen.