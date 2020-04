Degenkolb: hoe maakt niet uit, als Tour maar doorgaat

Interview Niki Terpstra: ‘Plots is de druk eraf, dat geeft een onvoldaan ge­voel’

16:16 Morgen zou hij eerst de Ronde van Vlaanderen rijden, een week later Parijs-Roubaix. Twee wedstrijden die Niki Terpstra (35) allebei won en waarvoor hij leeft. Maar nu is alles anders. ,,Winnaars heb je in alle leeftijden, dat scheelt.’’