Deense start, kasseien, bergen en vooral: wéér Tadej Pogacar als favoriet

Tadej Pogacar moet zich op de voorste rijen in Palais des Congrès gevoeld hebben alsof hij op weg was naar de finish in een bergrit. Waar hij ook keek tijdens de presentatie van de Tour de France, nergens om hem heen een concurrent te bekennen. Wereldkampioen en dé Franse wielerster Julian Alaphilippe zat even verderop en mocht niet ontbreken in Parijs. Rittenrecordhouder Mark Cavendish was er ook en gezien de Tourstart in Denemarken gaven ook Jakob Fuglsang en Kasper Asgreen acte de présence. Maar geen spoor van Primoz Roglic, Jonas Vingegaard of Egan Bernal, de renners van wie Pogacar aankomende zomer normaliter het meest te duchten heeft.