Deens wielerteam legt vijf Nederlanders vast

Teamsprin­ters als snelsten naar finale bij EK

19:28 De Nederlandse teamsprinters hebben overtuigend de finale bereikt bij het EK. In Apeldoorn zetten Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de snelste tijd neer in de eerste ronde. In de finale komt wereldkampioen Oranje, dat ook bij het EK titelverdediger is, later vanavond uit tegen Groot-Brittannië. Frankrijk en Duitsland strijden om het brons.