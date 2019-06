Deceuninck wint ook sprintrace Hammer Series

Herrada blijft Lammertink voor in Luxemburg

17:56 Jésus Herrada heeft de derde etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Spaanse renner van Cofidis ontsnapte in de laatste beklimming van de Herrenberg en kwam solo aan in Diekirch. Maurits Lammertink van Roompot-Charles kwam vlak daarna als tweede over de streep.