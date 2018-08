Debusschere viert verjaardag met nieuwe ploeg

Debusschere zegt 'extreem gelukkig' te zijn met zijn nieuwe avontuur. ,,Na acht seizoenen in dezelfde ploeg was het tijd voor verandering in mijn carrière. Deze ploeg richt zich op de voorjaarsklassiekers en ik vind er ook enkele Belgische renners en stafleden terug.''



Debusschere werd in 2014 Belgisch kampioen. Twee jaar later won hij Dwars door Vlaanderen. Ook de Sluitingsprijs (twee keer) en de GP van Wallonië staan op zijn erelijst. Dit seizoen werd hij vijfde in Gent-Wevelgem en tiende in Parijs-Roubaix.

De West-Vlaming richt zich vooral op de klassiekers, maar wil ook in de sprints voor zijn kans blijven gaan. ,,Ik heb bewezen dat ik een goeie lead-out kan zijn en in de kleinere koersen heb ik zelf winstkansen. Het ziet er mooi uit.''