De zege die van Servais Knaven een bekende Nederlander maakte: 'Je kunt Tourritten winnen, maar er is maar één Parijs-Roubaix’

Column Door de watermassa veranderde de Hel van het Noorden in een duivels aquarium

De kasseien in de Hel van het Noorden zullen er zondag op hun paasbest bij liggen. Een droge Hel, dat betekent stof happen in de 119de editie van Parijs-Roubaix, de eerste in drie jaar die weer in het voorjaar verreden wordt.

10:53