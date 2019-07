De wereldtop pakt ook de nationale BMX-titel, al heeft Kimman moeite met Van Gendt

Het NK op de baan van FCC Wheels in Erp was vooral die wereldtoppers die er van de startheuvel naar beneden knalden vooral een opwarmertje van wat nog komen gaat. Volgend week staat het EK in Letland op het programma. Over drie weken volgt het WK in Zolder. ,,We hebben net twee weken keihard trainen achter de rug. Dat is geen ideale voorbereiding voor dit, maar toch wil ik mijn nationale titel niet kwijt", zo omschreef Smulders het gevoel waarmee alles wat Nederland op BMX-gebied in huis heeft, naar het NK keek. ,,Het is geen superbelangrijke wedstrijd gezien wat er nog komt, maar als puntje bij paaltje komt, wil iedereen toch winnen", vulde Van der Burg haar aan.