De vroege dood van de koersende Elvis: 'Matje zou een hele grote geworden zijn'

De top-5 van de Tour fietst zondag in Etten-Leur. Zo'n vijftig jaar geleden liep het dorp warm voor de eigen Kikkerop-ploeg en haar kopman Matje van Groezen, die in die jaren de criteriumkoning van Brabant was. Hij won bijna alles van Eindhoven tot aan Roosendaal. Zijn vroege dood luidde het einde van de ploeg in.

Harry van Groezen slaat het plakboek van zijn broer open. Pagina na pagina ontvouwt zich het verhaal van een Madese jongen, die vanaf 1962 kon koersen alsof de duvel hem op de hielen zat. ,,In 1965 heb ik Piet Lambregts ontmoet", pent de dan 17-jarige Matje van Groezen in zijn boek over de man die sindsdien als een Colonel Parker geen seconde van zijn zijde week. Lambregts, een oud-renner met een bescheiden erelijst, begeleidde in die tijd renners. De Etten-Leurenaar reed ze naar de koers en kneedde hun benen. De toen 31-jarige Lambregts ving Van Groezen op toen die na afloop van de Zeeuws-Vlaamse Ronde van Kwadendamme overvallen werd door de duisternis en nog naar huis moest fietsen. Twee jaar later vormden ze het hart van de Kikkerop-ploeg, een formatie die, op en af, al een aantal jaren bestond en werd gesponsord door de gelijknamige Etten-Leurse limonadefabriek.

Nadat in 1966 de Willebrorder Leo Gabriëls nog de leiding over de ploeg had, nam Lambregts het commando een jaar later over. Uiteraard volgde Matje van Groezen hem op de voet. Een voor veel wielerliefhebbers nog altijd magische combinatie was geboren. Kikkerop vanwege die prikkelende naam en Van Groezen als een veelbelovend renner.

Voor Cees van Haperen jr, de tienerzoon van de directeur van de fabriek, had de naam een minder prettige klank. ,,Op school werd ik er mee gepest. De slogan luidde: 'Kikker op met Kikkerop'. Mijn klasgenootjes maakten daarvan: 'Flikker op met je Kikkerop.' Het doet nu nog pijn."

Macaber voorteken

Het was wellicht een macaber voorteken. De 'match made in heaven' eindigde in 1967 al in een hels drama. Nadat Van Groezen dat jaar voor Kikkerop glansrijk zo'n twintig wedstrijden won, vond hij op de vroege ochtend van woensdag 18 oktober 1967 in de buurt van Wuustwezel de dood. Samen met zijn al even onfortuinlijke zwager Dim Willemsen was hij met de auto op een boom geknald. ,,Matje was niet direct dood. Hij is nog naar het ziekenhuis in Brasschaat vervoerd, maar is daar gestorven nog voor mijn moeder en zus er aankwamen", haalt Harry het drama van die herfstochtend terug.

De klap was voelbaar door heel Brabant. ,,Matje zou een hele grote geworden zijn, treurde iedereen toen", weet de destijds 17-jarige Van Haperen zich nog te herinneren.

Volledig scherm De zes renners van Kikkerop. Rechts Piet Lambregts. Naast hem Matje van Groezen. De overige vijf zijn: Cees Frijters (Zegge), Anton Konings (Sprundel), Cor Stultjens (Oosterhout), Paul van der Wegen (Tilburg) en Karel Willemse (Hooge Zwaluwe). Helemaal links Wim Zuiker, soigneur van de ploeg. © archief van de familie Van Groezen

Het plakboek laat zien waar die overtuiging op gebaseerd was. De ene na de andere foto laat een winnende Matje zien. Een 19-jarige jongen met de uitstraling van een jeugdige Elvis. Colonel Lambregts is nooit ver weg. ,,Ik weet nog dat er al mensen bij ons langs waren geweest die in België een ploeg rond hem wilden formeren", vult Harry de bewondering aan voor zijn iets oudere broer.

Zelf zag hij de verrichtingen van zijn 'lievelingsbroer' een stuk sceptischer. ,,Ik weet niet of hij later wel zo'n grote geworden was. Als we gingen trainen draaide hij na zestig kilometer al om. 'Het is genoeg zo', zei hij dan. Niet omdat hij die training niet nodig had, maar omdat hij niet meer wilde dan het rijden van criteriums."

Dat het beeld is blijven hangen van een 19-jarige renner die nooit de kans heeft gekregen om uit te groeien tot een internationale wielerheld, is gezien de brille waarmee Van Groezen dat ene jaar in Brabant huishield ook weer niet zo vreemd. Harry van Groezen haalt er de schouders bij op. Voor hem is er hooguit een parallel te trekken met de levenswandel van de eveneens jong gestorven Frank Vandenbroucke. ,,Om het even duidelijk te stellen: Matje is verongelukt omdat hij aan de rotzooi zat. Waar denk je dat hij zo vroeg uit Antwerpen vandaan kwam?" Harry van Groezen spreekt uit wat velen destijds niet eens durfden fluisteren. Van dichtbij zag hij met lede ogen hoe zijn enkele jaren oudere broer ten prooi viel aan het dopingmonster van die tijd. ,,Ik was zestien, hoe kon ik hem erop aanspreken. Stonden we samen in een disco en zag ik gewoon dat het niet klopte. Zoals ik er daarna zoveel ten onder heb zien gaan aan die rotzooi."

Afkeer

De Kikkerop-ploeg ging niet lang na de dood van Van Groezen ter ziele. De fabriek werd begin jaren zeventig verkocht en ging op in de Webra Drankenhandel. Harry van Groezen (68 nu) koerste nog even, won zijn wedstrijden, maar de afkeer van de wielersport en de mensen die er rond de renners hingen werd te groot.

Piet Lambregts bleef nog een tijdje renners begeleiden. Hij diende de wielersport daarna vooral als organisator van de Ronde van Etten-Leur en chauffeur van de neutrale materiaalwagen van het IJspaleis. In 2003 stierf hij op 69-jarige leeftijd aan de slopende spierziekte ALS.