De Vlaeminck acht Van der Poel in staat hem te overtreffen: ‘Hij lijkt een beetje op mij’

Interview Philippe Gilbert ‘We zijn een kleine sport en veel sponsors zullen niet meer terugkeren in het wielrennen’

12:43 De vreugdeschreeuw op de wielerbaan van Roubaix: dat waren nog eens tijden. Eén jaar na zijn magische ­triomf in de ‘Hel’ leeft ook Philippe Gilbert (37) plots in een andere, onwezenlijke wereld. De Monumentenjager voedt zich met hoop. ,,Als iedereen zijn uiterste best doet en wat strenger is voor zichzelf, kan het snel gaan.”