De verjaardag van… Michael Boogerd: ‘Als het doorgaat wordt het sowieso een memorabel seizoen’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Michael Boogerd (48), voormalig wielrenner die onder andere vijfde werd in de Tour de France van 1998. Tegenwoordig is Boogerd vooral analist en commentator bij het wielrennen.

Van harte! Hoe vier je het vandaag?

,,Dankjewel! Ik ben vanochtend heel vroeg opgestaan en heb anderhalf uur lang een tennisles gevolgd. Dat mag hier in België inmiddels weer. Toen kreeg ik van mijn tennispartner te horen dat ik nog niet naar huis mocht. Ik moest naar een vijver vlak bij mijn huis rijden, dus dat deed ik maar. En toen zaten mijn lieftallige vrouw en twee kinderen daar op een mooi grasveld. Ze hadden een soort van picknickontbijt geregeld in het zonnetje. Dus dat was een leuke verrassing. Lekker broodje, glaasje champagne en wat fruit. Prima uit te houden zo.”

Hoe kom jij deze tijd een beetje door, zo zonder sport?

,,Ja zelf sport ik nog wel veel. Maar inderdaad, op de tv is er helemaal niks. Het is jammer dat er geen wedstrijden zijn om te volgen. Maar wij komen onze tijd wel door. De kinderen hebben thuis onderwijs gehad, maar mijn dochter gaat inmiddels weer naar school. Die heeft nu twee volledige dagen in de week les. Als zij thuis is moet ze ook gewoon huiswerk doen. Dus het is niet zo dat wij ons vervelen. Je moet de kinderen toch helpen met school. En ook de klusjes in huis, de tuin doen, je kent het wel. Allemaal kleine dingetjes. Maar het gaat me nog wel redelijk af.”

Normaal gesproken was het nu de tijd van de Giro. Wat voor dingen had jij allemaal op de planning staan die door de coronacrisis niet door zijn gegaan?

,,Best veel eigenlijk. Een aantal wedstrijden commentaar geven op Eurosport. Er stonden veel clinics gepland. De maanden april, mei en ook september zijn echt de maanden van de clinics. Ook had ik wat lezingen staan. Maar alles is natuurlijk gecanceld. Te veel om op te noemen eigenlijk. Dat is spijtig maar het is niet anders. Wellicht als het seizoen nog hervat wordt, dan hoop ik dat er alsnog wat werkzaamheden voor mij zijn binnen het wielrennen. Commentaar geven, als analist dingen doen, clinics toch weer oppakken. Maar laten we eerst maar afwachten tot dat alles weer veilig is om weer met zijn alle te gaan werken.”

Over het wielrennen. Wat is jouw mening over alle wedstrijden in het najaar? Vind je het logisch dat alles binnen een korte tijd wordt gereden?

,,Nou als ik het nu zo zie, mocht alles dus doorgaan, dan denk ik dat het een overvolle kalender is. Ik begrijp het wel, dat alle koersen die erop staan dat die door moeten gaan. Maar die koersen zullen wel allemaal een gemankeerd deelnemersveld krijgen. De echte toppers kunnen niet alles rijden. Die moeten zich ook focussen op een paar wedstrijden die zij uitkiezen. Het gaat sowieso een memorabel wielerseizoen worden als het doorgaat. Een Tour in september is natuurlijk iets heel anders dan een Tour in juli. En niet iedere renner kan volgens mij dezelfde voorbereiding doen, dus alles gaat anders zijn. Ik hoop dat het kan én mag om in het najaar te koersen. Dan maar een beetje op elkaar gepropt. Het is voor de ploegen erg belangrijk dat die wedstrijden door gaan. Het is toch publiciteit die ze dan pakken. Maar ideaal is het verre van, je gaat heel andere uitslagen krijgen. Er zullen andere renners van voren rijden. Het gaat een heel gemankeerd wielerseizoen zijn.”