De realist regeert bij Tom Dumoulin: ‘Het was een teleurstelling te veel’

Hij is de man van de Giro-winst. Maar ook de man van de worsteling. Hij is een van de grootste Nederlandse wielrenners ooit. Hij is een lijder, was een leider. Liefhebber en winnaar. Verliezer en soms zwartkijker. Tom Dumoulin (31) is een perfectionist, maar ook een realist. Hij is de man die zijn carrière ‘met een knal’ wilde afsluiten, maar uiteindelijk vanavond vroegtijdig verdween, middels een bericht op Twitter.