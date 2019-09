De opvallende afwezigen in Yorkshire: van Bernal en Nibali tot Dumoulin

Zondag gaat met de mixed relay de WK wielrennen in Yorkshire van start. De sterren van het peloton komen komende week in actie in het tenue van hun land. Toch zijn er een aantal opvallende afwezigen. Een overzicht.

Door Pim Bijl

Egan Bernal

De Tourwinnaar meldde zich op het laatste moment af voor de wegwedstrijd. De reden? Hij zou niet goed genoeg in vorm zijn. Des te opvallender was zijn tweede plaats woensdag in de Giro della Toscana achter Giovanni Visconti. Hoe dan ook: zoek niet naar Bernal in Yorkshire. Zijn plaatsje is ingenomen door Carlos Betancur.



Tom Dumoulin

In juni deed hij er nog alles aan om de Tour de France te halen. Het bleek fysiek onmogelijk, en de uiteindelijke keus om alles op het herstel van zijn knie te zetten, bleek het begin van een maandenlange afwezigheid. Zo mist Dumoulin (wereldkampioen tijdrijden in 2017 en vorig jaar tweede op de tijdrit en vierde in de wegwedstrijd) niet alleen de Tour maar ook de WK.

Michal Kwiatkowski

Wereldkampioen van 2014. En de nummer 4 van vorig jaar op de tijdrit. Kwiatkowski, altijd een gevaarlijke klant op toernooien, is er dit jaar niet bij. Hij voelt zich vermoeid na een lang voorjaar en zijn knechtenrol in de Tour voor Bernal en stond zijn plek in de Poolse selectie af.

Ellen van Dijk

Volledig scherm 07-09-2019: Wielrennen: Ladies Tour: Nijmegen De valpartij van Ellen van Dijk in de 4e etappe Boels Ladies Tour. © BSR Agency Vorig jaar zorgde Van Dijk voor een volledig oranje podium in Innsbruck door op de tijdrit achter Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen te eindigen. Nu zit de Europees kampioene op het onderdeel balend thuis met een bekkenbreuk en een gebroken bovenarm, opgelopen bij een val op weg naar Nijmegen in de Boels Ladies Tour.

Wout van Aert

De eeuwige rivaal van Mathieu van der Poel in de cross had na zijn uitstekende klassieke campagne in het voorjaar al aangegeven dat hij er niet bij zou zijn in Yorkshire. Hij wilde vroeg het veld in. Maar door zijn zware val tijdens de tijdrit in Pau in de Tour kan hij die woorden nu niet waarmaken. De Belgische bondscoach Rik Verbruggen stond ook zonder Van Aert voor een moeilijke keuze. Zo was Jasper Stuyven zwaar ontgoocheld nadat hij te horen kreeg dat hij er voor hem geen plaats was.

Chris Froome

Volledig scherm Chris Froome in juni vanuit het ziekenhuisbed in Saint-Étienne. © AFP Hoopvol zijn de berichten die naar buiten komen van de viervoudig Tourwinnaar die in juni zo ongenadig hard viel dat een man als Wout Poels vreesde voor diens leven. Hij filmde zichzelf toen hij met één been thuis de training had hervat. Laatst gaf hij zijn eerste grote interview. En hij kondigde aan hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog in het peloton terug te keren, zij het in lucratieve criteriums. Een rentree bij de WK in zijn eigen land is echter nooit een optie geweest.

Simon Yates

Na de zware dubbel Giro en Tour trok Simon Yates de stekker eruit. Hij startte alleen nog in Clasicá San Sebastián, maar haalde daar de finish niet. Zijn tweelingbroer Adam maakt wel deel uit van de Britse selectie. En met Geraint Thomas, de Tourwinnaar van 2018, en het jonge klimtalent Tao Geoghegan Hart heeft het thuispubliek nog altijd renners om naar uit te kijken.

Vincenzo Nibali

,,De maglia azzura is voor mij heilig en moet worden gerespecteerd”, zei Vincenzo Nibali tegenover La Gazzetta dello Sport over zijn afmelding. De nummer 2 van de Giro dit jaar acht zichzelf niet fit genoeg voor een hoofdrol. Bondscoach Davide Cassani houdt nog altijd een goed team over met onder anderen Matteo Trentin (ritwinnaar in de Tour) en Alberto Bettiol (winnaar Parijs-Roubaix).

Romain Bardet

Met vier man reden ze vorig jaar richting de streep in Innsbruck. Romain Bardet, Tom Dumoulin, Michael Woods en Alejandro Valverde. Laatstgenoemde sprintte op 38-jarige leeftijd naar zijn eerste wereldtitel, Bardet werd tweede voor de Canadees Woods. Nu is de Fransman er niet bij. Hij kent, ondanks het meenemen van de bollentrui in de Tour, een moeizaam seizoen.

Volledig scherm Romain Bardet strandt achter de vierende Alejandro Valverde op de tweede plaats, in de achtergrond buigt Tom Dumoulin zijn hoofd. © AFP

Programma WK wielrennen in Yorkshire

Zaterdag 21 september

• Wegwedstrijden Para-cycling

Zondag 22 september

• Ploegentijdrit (28 km)

Maandag 23 september

• Individuele tijdrit junioren vrouwen (14 km)

• Individuele tijdrit junioren mannen (28 km)

Dinsdag 24 september 2019

• Individuele tijdrit beloften mannen (32,5 km)

• Individuele tijdrit elite vrouwen (32,5 km)

Woensdag 25 september 2019

• Individuele tijdrit elite mannen (54 km)

Donderdag 26 september 2019

• Wegwedstrijd junioren mannen (144,5 km)

Vrijdag 27 september 2019

• Wegwedstrijd junioren vrouwen (91,5 km)

• Wegwedstrijd beloften mannen (192,5 km)

Zaterdag 28 september 2019

• Wegwedstrijd elite vrouwen (149,5 km)