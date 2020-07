De ‘onzichtbare’ Tourritzege en de verlate gele trui van Adrie van der Poel

Het was een even mooi als verwarrend openingsweekend, beseft Adrie van der Poel als hij terugkijkt op de Tour van 1984. Rijdend voor Kwantum was er eerst een ritzege die nooit in de annalen van de Tour terecht is gekomen. Een dag later kreeg hij na veel geharrewar de gele trui pas 's avonds laat tussen de 'soep en aardappels' in het hotel. ,,We zaten met de ploeg aan tafel toen de gele trui werd bezorgd in een enveloppe. Jan Raas was zo kwaad dat ie riep dat we de andere dag niets zouden doen. Daar baalde ik dus wel van. Een groepje met Vincent Barteau kon zo bijna twintig minuten voorsprong pakken. Toen was ik die trui direct weer kwijt."