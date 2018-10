De Marchi soleert fraai naar winst in Emilië

Het was de 101e editie van de Italiaanse semiklassieker, die in 1909 voor de eerste keer werd gereden. De Ronde van Emilië geldt als belangrijkste test voor de topklassieker Ronde van Lombardije van volgende week. Robert Gesink won de wedstrijd in 2009 en 2010.



In de editie van dit jaar barstte de koers los op de eerste van vijf beklimmingen van San Luca. Thuisrijder De Marchi ging op 26 kilometer van de finish in de aanval. Hij kreeg nog even Matej Mohoric mee, maar de Sloveen moest De Marchi snel laten gaan, waarna de ontketende Italiaan een mooie voorsprong bijeen fietste.



De Marchi hield knap stand tot aan de laatste beklimming naar San Luca. Daar verloor de Italiaan wel wat tijd, maar ploeggenoot Dylan Teuns speelde modelploegmaat door op het wiel van de concurrenten te springen. Zo kon De Marchi naar de zege fietsen in de Ronde van Emilië. Rigoberto Urán werd tweede, De Marchi's ploeggenoot Teuns eindigde als derde. LottoNL-Jumbo-renner Primoz Roglic kwam als zevende binnen in San Luca.



De Marchi volgt zijn landgenoot Giovanni Visconti op als winnaar van de Italiaanse semiklassieker.