De ‘lelijke’ trui die je dolgraag een jaartje wil dragen

Door Thomas Sijtsma



De kalender in het wielrennen is bomvol. Het seizoen begint al vroeg in januari met de Tour Down Under in Australië en eindigt ruim negen maanden later in Lombardije. In de tussenliggende maanden wordt op elk continent elke dag gekoerst door mannen en vrouwen. In dat drukke schema is de afgelopen jaren ook nog een EK gepropt.



Kijk alleen al naar de zomermaanden van de coureurs. Neem Bauke Mollema. De Groninger reed de Tour de France, pakte een paar criteriums in eigen land mee, deed een retourtje Spanje voor Clásica San Sebastián en laadde zich voor woensdag nog eenmaal op voor het EK om met zijn teamgenoten naar goud op het nieuwe onderdeel gemengde estafette te razen.