De lange dagen van kilometervreter Van Baarle: ‘Duurde even voor ze dat bij Ineos begrepen’

Door Daan Hakkenberg



In het celibataire wielerleven van Dylan van Baarle is amper ruimte voor uitspattingen. Rust, regelmaat, reinheid en een streng trainingsregime. Van Baarle heeft geen probleem met de opofferingen die een wielerprof moet doen. Maar des te meer geniet hij in de winter. Tijdens de spaarzame weken na het seizoen die niet in het teken staan van de fiets.



Zo is een bezoek aan het Amsterdam Dance Event al jaren een traditie. Zijn vriendschap met Fabio Jakobsen voert terug naar ADE in 2015. ,,Fabio was de laatste keer niet mee, maar het was heel tof. Ook geen corona opgelopen, dus dat is altijd bonus. Het optreden van Reinier Zonneveld (techno-dj, red.) was te gek. Hij deed een liveshow van tien uur in de Ziggo Dome, ik ben er negen uur geweest. Wat wij wielrenners doen, is speciaal. Maar wat dacht je van tien uur achter de draaitafels staan? Alleen maar geconcentreerd op die knoppen. Dat was indrukwekkend om te zien.’’