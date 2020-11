De Kort (38) jaar langer bij Trek-Segafredo

Aanvankelijk meldde dat Amerikaanse formatie zelfs dat De Kort voor 2 jaar had bijgetekend, maar dat werd later aangepast. ,,Maar dit is goed nieuws”, zei de renner vanuit Spanje. ,,Jullie gaan me in elk geval in 2021 nog terugzien.”



Bij de Amerikaanse WorldTour-formatie Trek-Segafredo verlengden vijf renners hun verbintenis. Dat waren verder de Let Tom Skujins en de Italianen Gianluca Brambilla, Jacopo Mosca en Matteo Moschetti. Bij hen ging het om een contract voor twee seizoenen.



,,Nu dit bizarre seizoen bijna afgelopen is, vonden we het belangrijk een signaal van vertrouwen naar de renners te sturen”, zegt algemeen manager Luca Guercilena. ,,Jaar na jaar zien we ons project groeien, met steeds betere resultaten, zeker dit seizoen. We kiezen dan ook voor continuïteit, met een mix van jeugd en ervaring.”