'De Kneet was in alles een echte buurman'

DEZE WEEK IN.... 2004Aflevering 15 in de serie 'Deze week in' over de dag des doods, waarop niet alleen Theo van Gogh werd vermoord, maar ook de toen 53-jarige Gerrie Knetemann vanwege een longembolie stierf tijdens een ritje door de duinen. De dood van Gerrie Knetemann kwam ook hard aan in zijn voormalige woonplaats Huijbergen.

Niets vermoedend reed Peer Maas dinsdag 2 november tijdens de lunchpauze na een vergadering op de zaak terug naar huis. ,,Toen ook pas zag ik het voicemailberichtje van Gré." De boodschap van zijn voormalige buurvrouw kwam hard binnen: 'Gerrie is dood.' ,,Ik heb haar direct gebeld. Gré kan op dat soort momenten ook nuchter handelen. Ze wilde wat nummers hebben van mensen uit het dorp, die ze het nieuws zelf wilde brengen."

Verknocht

Het geeft volgens de nu 69-jarige Maas aan hoezeer de oud-wereldkampioen van 1978 in de zeventien jaar dat hij er tussen 1975 en 1992 woonde, verknocht was geraakt aan Huijbergen en het omliggende West-Brabantse land. De twee kwamen er na de verhuizing naar Krommenie dan ook geregeld naar terug om er vrienden en kennissen te bezoeken.

,,En altijd namen ze voor iedereen de befaamde worst uit de slagerij van haar familie mee", zegt Jac van Meer (62), met wie De Kneet in zijn West-Brabantse periode talloze trainingskilometers maakte. ,,Later toen hij in Noord-Holland woonde, kwamen we hier iedere maand met een aantal oud-renners bij elkaar om samen een ritje te maken." Bij één van die tochten kwam Knetemann amper vooruit. ,,We moesten hem over de brug bij Dordrecht duwen."

Voor Van Meer, die bij Skil één jaar (1985) in dezelfde ploeg als Knetemann had gereden, was het achteraf gezien de voorbode van het onheil op die herfstdag in 2004. De dokter stelde een longembolie vast, schreef bloedverdunners voor en het leven ging voor de Kneet gewoon verder. Zonder bloedverdunners. ,,De dokter had hem gezegd dat het een incidentje was geweest."

Toen iemand hem die tweede november belde omdat hij had gehoord dat de Kneet was overleden, kwam dat hard en dubbel binnen bij Van Meer. ,,Aan de ene kant is het iets wat je niet aan zag komen. Maar onbewust denk je ook aan die dag op de brug bij Dordrecht."

Hij belde Gré, die het trieste nieuws bevestigde. Ze vroeg hem of hij de kist mee wilde dragen tijdens de uitvaart op wielerbaan van Alkmaar. ,,Waardig en eervol", zo omschrijft Van Meer het moment dat hij samen met onder meer Jacques Hanegraaf zijn makker de hal indroeg.

Als voormalig topamateur deelde buurman Peer Maas de passie voor de wielersport met Gerrie Knetemann. ,,Gré zie ik nog zo'n vijf a zes keer jaar. En ze vergeet nog altijd niet om een worst mee te nemen."

Peer Maas was er uiteraard ook bij. Maas is een leeftijdgenoot van Knetemann. De Huijbergenaar behoorde als amateur tot de landelijke top. ,,Maar ik ambieerde een andere carrière." In Huijbergen kwamen ze in een doodlopend hofje naast elkaar te wonen. In de zeventien jaar dat ze buren waren, groeide Knetemann uit tot één van de populairste renners van het land. Hij werd wereldkampioen en op 'de platte kar' door het dorp gereden. Gré en hij kregen er hun drie kinderen.

Quote Gerrie kwam op krukken naar de tennisbaan om naar mijn dommige wedstrijd van geen niveau te kijken. Zo'n man was ie. Peer Maas

,,Wat me vooral is bijgebleven is dat hij als buurman veel meer was dan die bekende wielrenner. Hij was een buurman in alles. Toen hij in 1983 na een val in België in de kreukels lag, kwam hij op krukken naar de tennisbaan om naar mijn dommige wedstrijd van geen niveau te kijken. Zo'n man was ie."

Fijne man

Jac van Meer, zeven jaar jonger dan De Kneet, kan dat beeld alleen maar bevestigen. ,,Gerrie was gewoon een hele fijne man." Een man ook met veel levenswijsheid. ,,Niet gestudeerd, maar wel heel slim. Hij zei een keer: 'Van Meertje, als de trein voorbij komt, moet je niet op het laatste wagonnetje springen, maar op het voorlaatste. Het is me altijd bijgebleven en het heeft me geholpen in het leven."

Zestien jaar na zijn dood is de band van de familie Knetemann met de vrienden van toen nog altijd niet verbroken. Maas: ,,Gré zie ik nog zo'n vijf a zes keer jaar. En ze vergeet nog altijd niet om een worst mee te nemen."

Bij de uitvaart van Knetemann droeg Jac van Meer (l) de kist.