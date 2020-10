De droomdag van Mathieu van der Poel: dagboek van een monumentale zege

Door Daniël Dwarswaard en Daan Hakkenberg



6.45 uur

Vroeg opstaan vindt Mathieu van der Poel geen probleem, maar dat de wekker om kwart voor zeven afgaat in het Van der Valk hotel in Beveren, is wel wat gortig. Maar als er een goede reden is om vroeg uit de veren te zijn, dan is het de Ronde van Vlaanderen wel. ,,Zo’n ochtend gaat heel snel. Gelijk naar het ontbijt, de bus in en voor je het weet sta je op het startpodium’’, zegt Van der Poel als hij in Antwerpen uit de bus is gestapt. Zijn ontbijt? ,,Ik eet nog altijd vaak pasta met ketchup en parmezaan, maar niet als het ’s ochtend vroeg is. Dan is het eerder wit brood, pannenkoeken en een eitje.’’