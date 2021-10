De dromen van Wout Poels (34) na zijn nieuwe contract: ‘De bollentrui zou ik nog wel willen winnen’

Door Daan Hakkenberg



Twee weken terug maakte de ploeg bekend dat je zou vertrekken, de afgelopen dagen kwam naar buiten: Wout Poels blijft. Hoe zat het nu precies?

,,Nou, ik blijf. Uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen. Mijn management was achter de schermen druk bezig en de ploeg was net iets te voorbarig. Soms denk je: ‘De deur gaat dicht’, maar dan gaat ‘ie toch weer open. Zelf heb ik me geen zorgen gemaakt. Er was ook wel interesse van andere ploegen. Maar ik vind het prettig langer bij één ploeg te blijven. Ik ben redelijk honkvast. Ik zat vijf jaar bij Vacansoleil, maar één seizoen bij Quick-Step, maar ook weer vijf jaar bij Sky. Als je ergens langer zit, dat werkt prettiger. Ook omdat je iedereen beter kent. Door het coronaseizoen, vorig jaar, heb ik ook eigenlijk nog steeds het idee dat ik net nieuw ben in de ploeg. Sinds een paar maanden werk ik met mijn trainer Aritz Arberas en ook dat bevalt goed. Dit jaar hebben we een goede Tour gereden en ik zit hier wel op mijn plek.’’