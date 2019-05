'De Draai' draait de klok terug en haalt toppers terug: criteriumseizoen start in Made

Acht van Chaam (31 juli)

Ad Koijen is Stan Lahaye opgevolgd als voorzitter in het comité van de klassiekers onder de criteriums. Als kind kreeg hij de cultuur van de Acht met de paplepel ingegoten. De 70-jarige eigenaar van de (bijna) gelijknamige regiobank is een fervent toerfietser. Koijen is niet de grote vernieuwer ,,Ik koester vooral de cultuur en de traditie van de Acht."

De Draai (5 augustus)

Profronde Ronde Zevenbergen (11 augustus)

Profwielerronde van Etten-Leur (18 augustus)

,,We zitten nog steeds op een mooie datum", zegt voorzitter Ronnie Buiks over de verhalen als zou Etten-Leur graag naar 'voren' hebben willen verhuizen. 'Tiel' (eerste zondag na de Tour) kwam vrij. Of dat iets voor ons was? Nee, dus. De laatste zondag van de vakantie is een ideale datum voor onze sponsors. En renners vinden is ook geen probleem." Vorig jaar had hij nog de complete top-5 van de Tour aan de start. Een unicum in criteriumland.