De coming out van Justin Laevens: dát is pas heldhaftig

Niet één kende hij er. Niet één. Het was de reden dat hij een tijdlang had gezwegen. Hij wist niet wat andere renners ervan zouden denken en hij vroeg zich af of het zijn carrière als veldrijder in de weg zou staan. Maar Justin Laevens is klaar met zwijgen. In twee verschillende interviews zegt hij hoe het is.



Hij valt op mannen.



Negentien jaar is Laevens. Hij blubbert door de modder in dienst van Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini, een klein Vlaams ploegske dat jong talent de kans geeft. Ver achter de Wout van Aerts en Mathieu van der Poels van deze wereld draait hij zijn rondjes, hopend dat hij ooit dichterbij komt.