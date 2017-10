De clown zit nog altijd in 75-jarige Gerben Karstens: 'Ik ben als een dolle hond door het leven gegaan'

Het leven van Gerben Karstens is eindelijk te boek gesteld. 'Voor mij hoefde het niet.' Maar ondertussen is De Karst nog graag een 'aanwezig iemand'.

Een interview? Gerben Karstens geeft ze nog altijd maar al te graag. ,,Maar wel op mijn voorwaarden", komt De Karst snel ter zake. Niet dat de inmiddels 75-jarige 'Leidse notariszoon' het artikel vooraf wil lezen of autoriseren. Welnee. ,,Interviews doe ik altijd in de Chinese Muur in Rijen. Morgenavond zeven uur?" Prima. ,,En ik betaal niet hè."

Ook niet nu het gesprek de verkoop van zijn maandag verschijnende boek 'De Karst' kan stimuleren. ,,Ik heb zo mijn principes", zegt de man, die met het verstrijken van de jaren meer herinnerd wordt vanwege zijn grappen en grollen, dan vanwege zijn prestaties op de fiets.

Terwijl die er toch mogen zijn. In de jaren zestig en zeventig won De Karst zes Tourritten en droeg hij twee dagen de gele trui. Daarnaast pakte hij veertien etappes in de Vuelta en eentje in de Giro. Hij won in 1964 goud op de Olympische Spelen (ploegentijdrit) en ging drie keer als eerste over de streep in een klassieker. Daarvan staat alleen de winst in Parijs-Tours (1965) nog overeind. De andere twee (Ronde van Lombardije en weer Parijs-Tours) raakte hij kwijt vanwege een positief plasje. ,,Dat verhaal van Lombardije staat groot in het boek. Het toont nog maar eens aan hoe gemeen De Pel was", zegt hij over de rol van ploegleider Pellenaars, die de wereld wilde doen geloven dat Karstens de pis van een soigneur had ingeleverd."

Met een gebaar van 'mij boeit het niet meer', zegt Karstens het erger te vinden voor de bewuste soigneur dan voor hemzelf. ,,Een mooi verhaal, maar het klopt niet."

Voor écht mooie verhalen kun je nog altijd bij hem terecht. 'Karst de Clown' zit nog gewoon in hem. ,,Met golfen heb ik hetzelfde. Altijd proberen iemand op te naaien of op het verkeerde been zetten. Dollen is mijn humor. De mensen om mij heen snappen die ook."

Verkopen

Of neem die keer dat toen hij (in 1980) was gestopt met koersen, bij Borsumij moest gaan solliciteren naar de baan van fietsenverkoper. ,,Die man vroeg me: 'Wat kun je eigenlijk?'. Ik weet zeker dat ik goed kan verkopen, antwoordde ik. 'Laat maar eens zien hoe je mij iets verkoopt dan', zei 'ie toen. Ik ben op zijn bureau op mijn kop gaan staan en werd aangenomen. Vraag me niet waarom ik dat deed. Het kwam in me op. Ach man, ik ben als een dolle hond door het leven gegaan."

Volledig scherm Gerben Karstens: 'In mijn hele carrière is er nooit een man geweest die meekon in mijn wiel als ik demarreerde.' © Leon Krijnen

Hij verkocht fietsen bij de vleet, maar ook in andere branches stond hij zijn mannetje. Na een conflict met zijn toenmalige baas, was het 25 jaar geleden gedaan met verkopen. De Karst ging zeilen. Eerst op de binnenwateren. ,,Maar na tien jaar ging ik buitengaats." Hij zeilde de hele wereld over. ,,Solo he. In mijn uppie." Waarom de man die als coureur en verkoper als een constant aandacht zoekende 'Geer of Goor' door het leven ging , plots de stilte en de eenzaamheid zocht? Karstens zegt het niet te weten. ,,Zo moet je het ook niet zien", wil hij ook van geen diepere laag in zijn leven weten. ,,Zeilen doe je van A naar B. De oversteek op zich is niet zo moeilijk. Je moet alleen kunnen navigeren om op de goede plek uit te komen. Elke keer als dat gelukt was, sloeg ik mezelf op de schouders en zei 'Hé Karst jongen. Goed gedaan weer.' Ik genoot onderweg van het navigeren. En eenmaal aangekomen werd het dan ook altijd weer gezellig in de haven."

Als renner kan hij zich ook nog altijd schouderklopjes geven. ,,In mijn hele carrière is er nooit een man geweest die meekon in mijn wiel als ik demarreerde", klinkt het fel als de ober van de Chinese Muur een schotel vol schol voor zijn neus zet. ,,Mensen denken dat de sprint mijn sterkste wapen was. Niet dus. Mijn sterkste wapen was altijd op tijd weggaan. Zoals die keer op de Champs Elysees."

Karstens viel er aan in de finale en het aanstormende peloton kreeg hem niet meer te pakken. ,,Als je op het juiste moment gaat, kan niemand mee", doceert hij met een vertrokken gezicht alsof hij du moment weer de aanval kiest. ,,Het gaat gruwelijk hard, maar het is vooral timing. Ik voelde gewoon wanneer het moest gebeuren. Dan was het ook meteen gedaan. Ik heb ook nooit omgekeken. Echt, het gaat om het moment. Ik zie ze nu nog wel demarreren. Vaak op het verkeerde moment. Dan demarreer je dus voor Jan lul."

Het is De Karst ten voeten uit. Of zoals de Fransen het zeggen: c'est le ton qui fait la musique. ,,Ik kan van alles genieten", zegt hij. ,,Van de natuur vooral." Met weemoed denkt hij terug aan zijn 'machtige' jeugd in het landelijke Leiderdorp. De verhuizing op 12-jarige leeftijd naar de stad deed pijn. Karstens werd de 'Leidse notariszoon.' Zijn broer is ook notaris geworden. ,,Ik ben de vreemde eend in de bijt."

Nu woont hij al meer dan zijn halve leven in Brabant en houdt hij maandag zijn boek ten doop bij de Oosterhoutse golfclub. ,,Ach, in Brabant zien ze me altijd nog een beetje als een westerling. Terwijl ik toch al jaren 'houdoe' zeg." Met een grijns neemt hij een volgende hap van zijn 'Chinese' scholschotel. De Karst is, zoals hij het zelf zegt, 'altijd en overal aanwezig.'

Volledig scherm Gerben Karstens op archieffoto, winnend over de streep op de Champs Elysees. © AFP