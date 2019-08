De Buyst wint vierde etappe in Denemarken

Wiebes ook in Noorwegen de snelste in de sprint

22 augustus Lorena Wiebes heeft de eerste rit in de Ladies Ronde van Noorwegen op haar naam geschreven. De Nederlandse wielrenster van Parkhotel Valkenburg was in de 128 kilometer lange etappe van Asgardstrand naar Horten de snelste in de sprint. De Australische Chloe Hosking eindigde als tweede, voor de Deense Amalie Dideriksen.