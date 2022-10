Davide Ballerini sprint naar zege in Coppa Bernocchi

Davide Ballerini heeft de Italiaanse wielerkoers Coppa Bernocchi gewonnen. De renner van Quick-Step - Alpha Vinyl was in Legnano de snelste in een sprint van een grote groep. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong werd tweede, de Italiaan Stefano Oldani derde.