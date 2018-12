David van der Poel knokt zich in slotronde Brico Cross Essen naar derde plaats

brico cross essenDe winnaar was al snel gevlogen in Essen. De uit Spanje overgekomen Laurens Sweeck had aan één aanval genoeg om er de ‘losse’ Brico Cross naar zich toe te trekken. Achter hem ontspon zich een pakkend gevecht om de overige twee podiumplekken. Dankzij een indrukwekkende slotronde pakte David van der Poel op de streep en de valreep de derde plaats.

,,Alles ging vandaag beter dan vorig jaar weekeinde", zei de oudere broer van Mathieu van der Poel in het winderige Essen. ,,Maar dat was niet moeilijk. Vorige week was het echt een drama.” Toen in Hasselt en Mol had hij zich ook al voorgenomen om optimaal te profiteren van de afwezigheid van een groot aantal in Spanje trainende toppers. De teleurstelling was dan ook groot toen het daar van geen kanten lukte. ,,De week ervoor ging het op de training al slecht. De wedstrijden gingen nog slechter. De afgelopen week was totaal anders. Het goede gevoel was terug en er zat weer kracht in mijn benen.”

De opluchting was dan ook groot toen hij zaterdag in Essen merkte dat ‘het gevoel van op de training bevestigd werd in de cross.’ En dus was er ook geen spijt dat hij als een van de weinige ‘full time’ profs in deze periode niet alsnog naar Spanje was vertrokken. ,,Ik heb ook hier thuis prima kunnen trainen. Ook al omdat het weer beter was dan gedacht. Ik heb drie lange trainingen kunnen doen.”

In een groepje van zeven man streed Van der Poel achter Sweeck rondenlang om de tweede plaats. Net toen er wat lijn in dat gevecht begon te komen, schoot de snelspanner van zijn voorwiel los. ,,Vlak voor het ingaan van de laatste ronde moest ik daarom van fiets wisselen. Een wel erg ongelukkig moment.” Want daardoor moest hij eerst het gat naar Jim Aernouts en Gianni Vermeersch zien dicht te rijden om terug in de strijd om een podiumplek te komen.

Op het einde van de laatste ronde had hij de aansluiting te pakken. De poging om de twee voorbij te steken mislukte. ,,Maar gelukkig zat ik nog wel in het wiel van Aernouts. Vanuit dat wiel spurtte hij naar de derde plaats. ,,Daarmee ben ik blij dat het alsnog gelukt is om in deze periode op het podium te komen.” Voor Aernouts goldt het tegenovergestelde. Zijn buitenkansje om daar een keer te staan, zag de Essenaar aan zijn neus voorbijgaan. ,,En dat is zuur.”

De winst ging naar een man die na de huldiging direct weer terugvloog naar Spanje. ,,Ik merk dat ik elke keer na zo'n stage (trainingskamp) in Spanje goed rijdt", stelde Sweeck tevreden vast. Nummer twee Gianni Vermeersch was eveneens van een stage teruggekeerd uit Spanje.