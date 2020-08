David van der Poel heropent zijn seizoen met ritzege in ‘speciale’ koers

De Ronde van Vlaams Brabant is er één voor beloften, eliten zonder contract en veldrijders. ,,Niet de lastigste koers dus, maar winnen is winnen. Daarbij was het gevoel goed.” De veldrijders van Alpecin Fenix zijn in de Ronde van Vlaams-Brabant uit op dagzeges, volgens Van der Poel. ,,We gaan de leiderstrui in ieder geval niet verdedigen met de ploeg. Dat lijkt me na de eerste dag een beetje onzinnige. Ook al gezien het warme weer. We bekijken gewoon van dag tot dag wat er te halen valt.”