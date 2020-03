David Dekker maakt favorietenrol waar in Dorpenomloop Rucphen: ‘Ver boven verwachting’

Na het winnen van de Ster van Zwolle (vorige week zaterdag) en zijn indrukwekkende derde plaats in Le Samyn (afgelopen dinsdag), onderstreepte David Dekker in de Dorpenomloop Rucphen nog maar eens dat hij momenteel de man in vorm is. De nationale beloftenkampioen was in de Dorpstraat van Sint Willebrord de snelste in de massaspurt van de openingswedstrijd van de Holland Cup.

De zoon van Erik Dekker klopte op de meet de beide Britten Brenton Jones en Matthew Bostock van Canyon DHB. ,,Dit is wel ver boven verwachting", zei hij over zijn resultaten in de eerste drie koersen van het seizoen. De Ster van Zwolle won Dekker na een loodzware koers in de spurt van een kopgroep. In de Dorpenomloop was hij de beste in een heuse massaspurt. ,,Dat is toch wat anders. Alleen op het NK heb ik eerder een echte massaspurt gewonnen. Dan helpt het wel dat je zo'n ploeg als deze om je heen hebt", zei hij over de steun van zijn teamgenoten van SEG Racing in de finale van de wedstrijd.

Even was Dekker bang dat hij zijn spurt te laat had ingezet. ,,Het 200 meter punt was er eerder dan gedacht. Achteraf kun je alleen maar zeggen dat de timing goed is geweest.”

Koersen met het hart

De man uit Meerle zegt nog altijd het liefst te willen koersen met het hart, zoals hij deed in de Ster van Zwolle. ,,Maar zoals vandaag is het logisch dat ik voor dit kies. De koers was immers minder zwaar dan vorige week. Wat ik gezien de wind ook verwacht had. Daarom mochten de andere jongens voor de aanval kiezen. Mocht dat niet lukken, dan hadden we mijn sprint nog.”

Het liep op het vernieuwde parkoers in en rond Sint Willebrord inderdaad zoals Dekker verwacht had. Het internationale veld was dermate evenwichtig van samenstelling qua kracht en inhoud dat het lastig bleek om de koers echt hard te maken. Het duo Peter Schulting en Arne de Groot mocht een tijdje voorop rijden, maar de grote groep riep de twee tijdig tot de orde.

Aanval Bierkens

In de finale zag Tim Bierkens zijn kans schoon om de aanval te kiezen. De 20-jarige IJsselstreek-renner uit Stampersgat sloeg een gaatje van tien seconden en dat meer dan tien kilometer goed vast. SEG Racing had er zijn handen aan vol om de West-Brabander tot de orde te roepen. Pas op anderhalve kilometer voor de meet moest Bierkens het hoofd buigen voor het aanstormende peloton.

Geen wonder dat Dekker zijn ploegmaats nadrukkelijk betrok bij zijn triomf. In de Dorpstraat zette Jordi Meeus hem perfect af voor de eindsprint en vervolgens maakte de 22-jarige Meerlenaar die naar verwachting af.

Uitslag 44ste Dorpenomloop Rucphen