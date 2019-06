Dauphiné: trainingsprikkel of teleurstelling voor Dumoulin?

Door Lisette van der Geest



Het is vlak voor de start. Tom Dumoulin zit op een stoel voor de teambus van Sunweb, brengt zijn hand naar zijn linkerknie en zegt: ,,Je ziet deze bult hier.” De renner maakt met zijn duim en wijsvinger een rondje om een uitstulping ter grootte van een knikker – geen reuzenbonk, maar een gewone - met zachtroze littekens erbovenop. ,,Die bult zit hier nog steeds. En na twee dagen hard trainen werd die bult zelfs groter. Dus we moeten kijken of mijn knie het volhoudt.”

Quote Als het hier echt tegenvalt met mijn knie, dan zou ik me wel een beetje zorgen maken. Tom Dumoulin Nadat hij drieënhalve week geleden gedesillusioneerd en met gehavende knie de Giro verliet was het lange tijd onzeker rondom Dumoulin. Hij trainde thuis, niet op hoogte, zoals hij idealiter had gedaan. En hij belastte zijn knie maximaal twee dagen op rij met zware trainingen. ,,Daarna voelde ik wel dat –ie reageerde en gaf ik rust. Ook omdat ik verdere problemen wilde vermijden. Sprinten en aanzetten is nog een beetje pijnlijk. Maar het wordt beter. Ik heb hard kunnen trainen. Nu is de vraag hoe het zal gaan na een belasting van drie, vier à vijf dagen achter elkaar.”

Hij is in de Dauphiné, de koers die uit acht etappes bestaat. Als alles gaat zoals hij hoopt, rijdt Dumoulin de wedstrijd uit – al denkt hij niet aan het klassement. Vervolgens blijft hij in de Alpen en staat er een trainingskamp op hoogte op de planning voordat hij afreist naar de Tour de France. ,,Maar als het hier na een paar dagen echt tegenvalt met mijn knie en ik eruit moet, dan zou ik me wel een beetje zorgen maken. Maar ik ga vooralsnog maar even niet uit van dat scenario.”

Honderd procent hersteld is hij nog niet, zo zegt hij. Dat bewijst alleen al het vocht in zijn knie. Maar starten ziet Dumoulin als cruciaal in zijn voorbereiding op de Tour de France, waar hij in topvorm wil zijn. Hij wil een trainingsprikkel geven, koersminuten in de benen hebben en vervolgens op hoogte verder aan zijn vorm werken.



Aan zijn val in de Giro hield Dumoulin (28) kraakbeenschade over. Op de MRI-scan die afgelopen donderdag werd gemaakt is een scheurtje te zien. ,,Daar moet ik een klein beetje mee opletten, als dat teveel gaat irriteren, kan ik niet doorzetten. Maar normaal gezien hebben de dokters goede hoop dat het zich goed gaat houden.”

Fietsen en rusten, dat is het medicijn dat Dumoulin kreeg. ,,Maar dat kost tijd.” En tijd heeft Dumoulin niet in overvloed middenin zijn seizoen waar hij wat van wil maken. De reactie van zijn knie op zware inspanning komt vermoedelijk ook door een minuscuul stukje metaal dat erin zit. ,,Dat komt van de valpartij, we zagen het op de MRI en daar kan je lichaam op reageren.” Na een grijns: ,,Het wil eruit, kennelijk. Maar het kan geen kwaad, het grotere probleem is het kraakbeen.”

Van nervositeit is vooralsnog in het eerste deel van de Dauphiné geen sprake bij Dumoulin, zo zegt hij. ,,Maar over hoe het daarna zal voelen ben ik wel een beetje gespannen. Maar goed, ik ben hoopvol. En hoop doet leven, inderdaad.”