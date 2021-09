Data Vuelta 2022 bekend: 20 en 21 augustus volop ‘fietsspektakel’ in Brabant

DEZE WEEK IN 1975 In vier jaar van caféterras naar top van het amateur­wiel­ren­nen: ‘Ik wilde overal de beste in zijn’

5 september In de jaren zeventig had André Gevers maar vier jaar nodig om vanaf het caféterras door te stoten naar de top van het amateurwielrennen. Even snel was de carrière van de wereldkampioen daarna ook weer voorbij.