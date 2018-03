'Danish Machine' Mikkel Bjerg wint Dorpenomloop op 'crazy day'

De Deen Mikkel Bjerg heeft de 42ste Dorpenomloop Rucphen gewonnen op wat hijzelf een 'crazy day' noemde. De 19-jarige wereldkampioen tijdrijden bij de beloften reed liefst 130 kilometer in de aanval. Eerst met veteraan David Boucher en de laatste tachtig met de jonge Belg Rune Herregodts. Na een bloedstollende finale, waarin het peloton naderde tot minder dan 15 seconden, klopte de Axeon-pupil van ploegleider Koos Moerenhout zijn vluchtmakker in de sprint.

,,Hij is gewoon een Danish Machine", sprak de verslagene vol bewondering. ,,Aan de ene kant weet ik dat ik vannacht niet kan slapen omdat ik een fout heb gemaakt in de sprint, aan de andere kant is het zo mooi om met hem de strijd gewonnen te hebben van het peloton. We hebben de grote ploegen vandaag echt een hak gezet."

De twee vonden elkaar in de ontsnapping als vrienden voor het leven. ,,Gelukkig trof ik vandaag een soulmate", zei Bjerg over de aanval die volgens hem 'veel te vroeg' was ingezet. ,,Dit was mijn eerste koers van het seizoen. Ik was bang te vallen in het beginnen en ben daarom maar voorop gaan rijden." Herregodts had een gelijkluidend verhaal. ,,In het peloton was het veel te onrustig en niemand deed iets. Toen besloot ik zelf maar de oversteek te maken."

Jonkies

De twee jonkies lieten oudgediende Boucher snel ter plekke en vonden elkaar in hoe de zaak aan te pakken. Herregodts: ,,We zeiden: we zijn allebei tijdrijders. 'Geen tactiek nu'. Gewoon samen blijven werken tot het einde en nooit twijfelen." Bjerg (lachend): ,,Op een gegeven moment zei ik hem wel dat hij meer moest doen wilden we voorop blijven. Hij keek me aan en zei: 'Ja, maar jij bent de wereldkampioen tijdrijden.' Prachtig toch."

Achter de twee liet het peloton de achterstand oplopen tot meer dan twee minuten. Toen er in de laatste 40 kilometer meer gas werd gegeven, daalde de marge snel, maar ook werd duidelijk dat er van enige samenwerking bij de grote ploegen geen sprake was. En zo kon het gebeuren dat de twee de laatste 8 kilometer een voorsprong van amper 15 seconden vasthielden.

In de eindsprint dacht Herregodts het aanvankelijk te gaan halen. ,,De wind stond echter op kop. Ik ging te vroeg, waardoor hij er nog overheen kwam." Bjerg knikte instemmend: ,,Vanwege de wind kon ik lang blijven zitten. Ik had niet verwacht hem te kunnen kloppen, maar plots voel je dat er toch nog overheen kunt komen."

Van Trijp

Achter het duo spurtte Maarten van Trijp naar de derde plaats. ,,Bij ons in het peloton was er geen samenwerking en die twee voorin gingen niet pokeren. Dan gebeurt er dit. En had die Deen ook nog eens ploeg die wel precies wist waar het mee bezig was. Dan kun je het die jongen moeilijk kwalijk nemen dat hij wint. Hij is gewoon de verdiende winnaar."

Van Trijp klopte topfavoriet Wouter Wippert in de sprint. ,,Toch een bewijs dat ik hier vandaag had kunnen winnen", sprak de winnaar van vorig jaar.

Bjerg werd na afloop ook nog eens gehuldigd als de eerste leider van de gloednieuwe Holland Cup, een serie van zes Nederlandse 1.2-koersen. Dat hij werd uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner zal eveneens niemand verbaasd hebben. Bij de renner was die er wel. ,,Ongelooflijk. Heb ik bijna de hele dag in de aanval gereden en win ik nog ook."