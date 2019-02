Curvers en Tusveld ondersteunen kopman Matthews in Omloop

UAE Tour Roglic behoudt leiders­trui, Dumoulin overleeft de dag

13:59 De tweede etappe van de UAE Tour in Abu Dhabi is een prooi geworden voor Fernando Gaviria. Primoz Roglic van Team Jumbo-Visma behoudt de leiderstrui. Tom Dumoulin overleeft de dag, nadat een waaier het peloton in stukken liet breken.