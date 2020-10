Coronavoucher houdt Moreno Hofland op de been bij EF

COLUMN Het Randje van Vlaanderen

19 oktober De bakker was open gistermorgen in Vlaanderen. Gekoerst werd er ook. Denk niet dat de Belgen minder in de ban zijn van corona dan wij. Integendeel zelfs. Ze gaan er alleen iets anders mee om dan hun bozige noorderburen. Eind vorige week zijn daar vanwege de oplopende cijfers 'verstrengde' maatregelen aan gekondigd. Een strenger regime dus.