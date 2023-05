Corona spelbreker voor Jumbo-Visma: Robert Gesink en Tobias Foss haken af voor Giro d'Italia

Simon Carr wint laatste etappe Ronde van de Alpen, eindzege voor Tao Geoghegan Hart

Tao Geoghegan Hart heeft de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De leiderstrui van de 28-jarige Britse wielrenner van Ineos Grenadiers kwam in de slotetappe van Cavalese naar Brunico in Italië niet meer in gevaar. De vijfde rit werd gewonnen door een andere Brit, Simon Carr.