Corona een ‘knauw’ voor Tom Dumoulin, maar planning niet op de schop

Door Daniel Dwarswaard



Dat corona de wereld nog niet uit is, hoef je Tom Dumoulin niet uit te leggen. In het nog zo prille wielerseizoen heeft de Limburger er al twee keer mee te maken gehad. In januari kon Dumoulin niet naar het trainingskamp van zijn ploeg Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante afreizen omdat hij in contact was gekomen met iemand die corona had. Bovendien was hij toen zelf niet fit na zijn boostervaccinatie. Dat trainingskamp werd overigens ook al snel weer afgebroken vanwege, jawel, een positieve renner ter plekke.