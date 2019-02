Coquard wint sprint van eerste rit Ster van Bessèges

Oud-wielerprof Johan van der Velde (62) ernstig ziek

16:33 Oud-wielerprof Johan van der Velde (62) uit Rijsbergen is getroffen door acute leukemie. Dat bevestigt zijn familie. Van der Velde verblijft momenteel in het Amphia Ziekenhuis in Breda, waar hij wordt behandeld voor de ziekte.