Coquard sprint naar ritzege in Route d'Occitanie

De rit startte in Saint-Affrique en ging over 187 kilometer, met onderweg twee beklimmingen. Een groepje avonturiers werd op 15 kilometer van de streep ingerekend, waarna het peloton in Cazouls-lès-Béziers kon sprinten om de dagzege. Een valpartij kort voor de finish zorgde voor een breuk in de grote groep. Coquard bleef de Italianen Elia Viviani (tweede) en Sonny Colbrelli (derde) voor. Nick van der Lijke was de beste Nederlander op de tiende plaats.