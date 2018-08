Concurrent minder voor Dumoulin: favoriet Roglic slaat WK tijdrijden over

Vorig jaar werd Roglic in het Noorse Bergen nog tweede op de tijdrit, achter Tom Dumoulin en voor Chris Froome. ,,Ik heb de beslissing zo'n tien dagen geleden genomen. Ik heb sinds de Tour last van mijn elleboog. Er zat namelijk een steentje in door een valpartij en dat moest verwijderd worden. Een week later raakte de wond echter ontstoken, dus moest het opnieuw opengemaakt worden. Ik heb daarom ook nog niet op mijn tijdritfiets gezet. Ik zal alleen ergens starten als ik kan strijden om de winst."



De nummer vier van de Tour de France doet wel mee aan de wegwedstrijd op 30 september in Innsbrück. De tijdrit vindt vier dagen eerder plaats.