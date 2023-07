Column Thijs Zonneveld | Tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering komt het niet meer goed

Mountainbi­kes­ter Puck Pieterse, de nieuwe trots van Amersfoort: ‘Je merkt dat ze enorm veel lol heeft’

Het is pas haar eerste jaar bij de profs, maar de Amersfoortse Puck Pieterse pakte zondag meteen de titel op het Europees Kampioenschap mountainbike in Polen. ‘Haar’ stad, die na Femke Bol opnieuw een jonge topsportster in huis heeft, is trots. „Ze is ongelofelijk gedreven en laat zien hoe mooi de sport is.”