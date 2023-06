Column Thijs Zonneveld | Mathieu van der Poel kijkt recht in het gezicht van Olav Kooij, en de wedstrijd is beslist

Puck Pieterse maakt favorieten­rol waar en verovert Europese titel mountainbi­ke

Puck Pieterse is met overmacht Europees kampioene cross country geworden op de mountainbike. De 21-jarige Nederlandse kwam bij de Europese Spelen in Polen solo over de streep. De Oostenrijkse Mona Mitterwallner moest bijna een halve minuut achter de topfavoriete genoegen nemen met het zilver. De Zwitserse Sina Frei pakte brons.