Column Thijs Zonneveld | Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn te groot om enkel sneren naar elkaar uit te delen

Geen feest in het hotel na wereldti­tel Mathieu van der Poel: ‘Belgen hebben niet eens een budget’

Mathieu van der Poel won vanmiddag in het Brabantse Hoogerheide het WK veldrijden, maar een groot feest werd er niet meer gevierd. Niet met alle renners en stafleden van de KNWU in ieder geval. Het hotel dat de wielerbond had gehuurd was niet tot en met zondagavond of maandagochtend geboekt.

8:15