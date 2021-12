Column Thijs Zonneveld | Ik ben gevaccineerd, ik was fit en gezond; dat zou wel loslopen

Ik staarde naar de zelftest en knipperde met mijn ogen. Al die keren dat iemand – of ikzelf – met een stok in mijn neus had gewroet, hadden hetzelfde resultaat opgeleverd: niks aan het handje. Anderhalf jaar lang negatief, vals alarm, geen corona. Maar deze keer was het anders. Op de zelftest stond niet slechts één streepje, zoals altijd. Er stonden er twee – hoelang ik er ook naar keek. En hoe hard ik ook vloekte.



Het eerste dat ik dacht: het komt niet uit. De agenda was vol, de kinderen moesten naar school, Sinterklaas stond voor de deur en het vooruitzicht van tien dagen opgesloten in huis was ook niet bepaald aanlokkelijk. Stiekem baalde ik nog het meest dat ik misschien wel een strandrace in het weekend erop zou missen. Over het effect op mijn eigen gezondheid dacht ik, als ik heel eerlijk ben, niet lang na. Ik ben gevaccineerd, ik was fit en gezond; dat zou wel loslopen. Dat ik niks zou ruiken, leek me zelfs wel handig – kon ik zoveel scheten laten als ik wilde.