Column Thijs Zonneveld | Dat er geen doden of gewonden vielen in de Ronde van de Pyreneeën, was een klein mirakel

Met Adam Hansen als nieuwe CPA-president hoopt columnist Thijs Zonneveld dat het misschien toch ooit nog goedkomt in het wielrennen wat betreft het luisteren naar wielrenners en wielrensters. ,,Hij is bereikbaar, hij staat open voor suggesties, hij durft zijn mening te geven en hij slaagt erin om het peloton te verenigen - zowaar.”

Een bus. Een nietsvermoedende fietser in tegengestelde richting. Een overstekende mevrouw met boodschappentassen. Een auto van links, een auto van rechts. Een wit bestelbusje dat de weg opdraaide vanuit een oprit. Het leek op zomaar een dag in het centrum van Lourdes. Dat was het niet. Dwars door het verkeer slingerde een peloton wielrensters, op weg naar de finish van de eerste etappe in de Ronde van de Pyreneeën.

Geen dranghekken, geen afzettingen, geen vrijwilligers met hesjes en fluitjes en nauwelijks begeleidende motoren: de rensters moesten het zelf maar uitzoeken. Dat er geen doden of gewonden vielen, was een klein mirakel. Na twee etappes waren de meeste rensters het beu. Koers gestaakt, iedereen naar huis. De organisator, ene Pascal Baudron, vond het volkomen belachelijk. Hij noemde de rensters ‘verwende meisjes met eisen die niet passen bij het niveau waarop ze rijden’. Voor de duidelijkheid: het ging hier om een peloton profs. Al zou ik niet weten wat dat ertoe doet: in een koers voor amateurs, junioren of nieuwelingen horen er ook geen auto’s en bussen over het parkoers te rijden.

Belachelijk slecht georganiseerde koers, nog belachelijker was dus de reactie van de organisator. Maar midden in deze shitshow blonk er toch iets dat op goed nieuws lijkt: het simpele feit dat er niet verder werd gekoerst. Nog niet zo lang geleden zou er gewoon zijn doorgefietst. Dan waren er geen camerabeelden geweest, hadden de rensters alles maar moeten slikken en was er pas ophef ontstaan als er eentje dwars door de voorruit van een Peugeotje was gevlogen.

De afgelopen jaren wordt er van alles geroepen over veiligheid in het peloton. Vooral de crash van Fabio Jakobsen in Polen zorgde ervoor dat het onderwerp meer aandacht en focus kreeg. Maar het grote, eeuwig terugkerende probleem was dat dat voornamelijk gebeurde tussen ploegen en renners onderling - en niet bij de UCI, de wedstrijdorganisatoren en de rennersvakbond.

Die bond, de CPA, beweegt zich in het wielrennen als een tandeloze tijger, met vertegenwoordigers die zich vooral druk maken over hun eigen vergoeding. Ik ben nog steeds sceptisch over de CPA als instituut, maar sinds dit jaar hebben ze een nieuwe president: Adam Hansen. Miljoenen verdiend als IT-specialist, daarna jarenlang een steengoeie prof. Hij is, halleluja, de renners en rensters zélf gaan vragen wat ze willen. Hij is bereikbaar, hij staat open voor suggesties, hij durft zijn mening te geven en hij slaagt erin om het peloton te verenigen - zowaar.

In de afgelopen Giro d’Italia kreeg hij voor elkaar dat er een regenetappe werd ingekort, in de Ronde van de Pyreneeën fungeerde hij als buffer tussen de rensters en een stampvoetende organisator met de hersencapaciteit van een amoebe. Adam Hansen lijkt de stem van renners en rensters te kunnen worden. Eindelijk, eindelijk, eindelijk.

Misschien komt het toch nog goed.

Ooit.

