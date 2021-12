Column Marijn Abbenhuijs | Tweede van de wereld, wereldkampioen loyaliteit

Mathieu van der Poel keert eindelijk terug in het veld

Bondscoach Gerben de Knegt van de Nederlandse veldrijders rekent op tweede kerstdag in de wereldbekercross van Dendermonde op Mathieu van der Poel. De wereldkampioen zou eigenlijk afgelopen zaterdag in Rucphen al zijn rentree maken in het veld, maar vanwege knieklachten besloot Van der Poel dat een week uit te stellen. Het is de bedoeling dat hij zondag in België alsnog aan de start staat, samen met onder anderen broer David en Lars van der Haar.

20 december