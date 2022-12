Column Daan Hakkenberg | Normale mensen gaan naar de spoedeisende hulp, Niki Terpstra naar de finish

azencross Laatste modder­strook nekt Van der Poel: ‘Ik kom nog net dat ene procentje tekort om het af te ma­ken’

De cross draait deze weken slechts om drie namen. In hun onderlinge strijd was Mathieu van der Poel in een feestvierend Loenhout weer eens aan winnen toe. Dat leek hem te lukken, tot hij zich vastreed in de modder en Wout van Aert er met de zege vandoor ging. ‘Ik heb een leuke middag gehad, alleen jammer van dat laatste foutje.’

30 december