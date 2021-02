Colombiaan Sosa van Ineos wint Ronde van de Provence

De slotrit over 163 kilometer van Avignon naar Salon-de-Provence eindigde in een massasprint. De Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) was de rapste. De Italiaan Davide Ballerini (Deceuninck - Quick-Step), die de eerste twee etappes won, spurtte naar de tweede plaats, de Fransman Nacer Bouhanni (Arkea Samsic) werd derde. Sosa finishte keurig in het peloton.



De Colombiaan legde de basis voor de eindzege zaterdag in de derde etappe, die op de flanken van de beroemde Mont Ventoux eindigde bij Chalet Reynard. Hij soleerde naar de winst in de bergrit.